Кто проедет перекресток предпоследним? Тест по ПДД

На этом перекрестке нужно определить, водитель какого транспортного средства проедет предпоследним. В ситуации участвуют мотоциклист, синий автомобиль и трамвай. Такие задания полезны для повторения ПДД, ведь учат внимательно читать знаки и не делать поспешных выводов на дороге.

Светофоров здесь нет, поэтому порядок движения определяют дорожные знаки и правила приоритета. Отдельную роль играет и преимущество трамвая на равнозначных дорогах. Поэтому водитель какого транспортного средства проедет этот перекресток предпоследним?

водитель трамвая; водитель синего автомобиля; мотоциклист.

Объяснение

На перекрестке оказались три транспортных средства. Мотоциклист и водитель синего автомобиля поворачивают налево, а трамвай движется прямо. Светофоров на этом перекрестке нет, однако установлены дорожные знаки, которые и определяют правильный порядок проезда.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится только мотоциклист. Именно поэтому он проедет перекресток первым.

Трамвай действительно имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления движения, но только тогда, когда они находятся на равнозначных дорогах. В этой ситуации водитель трамвая движется по второстепенной дороге, поэтому должен уступить дорогу мотоциклисту.

В то же время трамвай имеет преимущество перед водителем синего автомобиля, поскольку тот также находится на второстепенной дороге. То есть между собой их дороги являются равнозначными, а на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами.

Итак, первым перекресток проедет мотоциклист, вторым – водитель трамвая, а последним – водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №1 – водитель трамвая проедет перекресток предпоследним.

