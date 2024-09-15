Кто проедет перекресток последним? Задание по ПДД с велосипедистом и двумя авто

ПДД написаны не только для водителей авто, но и для велосипедистов, пешеходов, мотоциклистов и т.д. Все они являются участниками дорожного движения и должны соблюдать определенные правила.

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Одной из самых распространенных проблем на дороге является вопрос правильного проезда перекрестков, особенно когда в ситуации задействованы несколько видов транспорта, таких как автомобили и велосипеды. Потому Тelegram-канал "За! Правилами" поделился задачей, которая поможет разобраться в этом вопросе.

Кто из участников дорожного движения проедет перекресток последним?

А. Водитель белого автомобиля;

Б. Водитель желтого автомобиля;

Велосипедист.

Большинство водителей хорошо знакомы с основными правилами пересечения перекрестков. Однако когда на дороге появляются велосипедисты, ситуация может показаться непонятной.

Чтобы решить, кто проедет перекресток последним, следует рассмотреть несколько важных моментов. Прежде всего, необходимо знать, имеет ли перекресток регулирование, или это обычный нерегулируемый перекресток. Если сигналов светофора или регулировщика нет, участники движения должны руководствоваться знаками и общими правилами приоритета.

Посмотрите на знак 2.1 Дать дорогу. Он указывает на то, что видящие его водители должны дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге. В этом случае таким транспортным средством является велосипед.

Также следует вспомнить правило 16.13. В нем говорится о том, что перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. Поэтому, поскольку водитель белого автомобиля планирует ехать прямо, водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу.

Правильный ответ

Поскольку велосипед движется по главной дороге, он оставит перекресток первым. Затем его проедет водитель белого автомобиля, а последним – водитель желтого. Правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну запутанную задачу по ПДД об очередности проезда.

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