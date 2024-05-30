Кому должен уступить дорогу водитель: задача по ПДД. Видео

Знание ПДД – это залог безопасности на дорогах, как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому их нужно не только изучить, но регулярно повторять.

Недавно в сети появилась задача, в которой изображена одна из самых распространенных ситуаций на перекрестке. Читайте дальше, чтобы проверить свои знания ПДД.

Кому уступит дорогу водитель зеленого автомобиля при проезде перекрестка?

А. Водителю синего автомобиля;

Водителю синего автомобиля; Б. Водителю красного автомобиля;

Водителю красного автомобиля; В. Никому не уступит.

Обратите внимание, что на изображении мы не видим ни светофоров, ни регулировщиков, поэтому оно считается нерегулируемым.

Обычно на таких перекрестках есть знаки приоритетов, например, 2.3 Главная дорога или 2.1 Дать дорогу.

Эти знаки регулируют очередность проезда, обязывая водителей, двигающихся по второстепенным дорогам пропустить тех, что двигаются по главной.

Однако в задании на перекрестке нет никаких знаков, потому все дороги равнозначны. В этом случае следует руководствоваться правилом 16.12, которое часто называют "правилом правой руки" или "правилом препятствия справа".

16.12 На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Правильный ответ В. Водитель зеленого авто не должен уступать дорогу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на очередность проезда перекрестка несколькими транспортными средствами.

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