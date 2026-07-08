Кто проедет перекресток первым и последним? Тест по ПДД

Строгое соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности и сохранения жизни всех участников дорожного движения. Особое внимание водителям следует уделять перекресткам, где движение не регулируется светофорами или регулировщиком.

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Четкое понимание принципов разъезда на таких участках позволяет избегать аварийных ситуаций и пробок. Знание того, кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке, помогает водителям принимать правильные и молниеносные решения в реальных условиях.

Канал "По правилам" предложил очередную интересную задачу для автолюбителей.

Задача по ПДД

На нерегулируемом перекрестке одновременно оказались четыре транспортных средства: скорая помощь, грузовик, зеленый и желтый легковые автомобили. Водитель зеленой машины планирует выполнить поворот налево, тогда как все остальные участники движения собираются ехать прямо. Необходимо четко определить, какой именно автомобиль начнет движение через перекресток первым, а какой завершит его последним.

Варианты ответов

Для решения этого теста предложено пять возможных сценариев развития событий:

Грузовой автомобиль движется первым, а желтый – последним. Жёлтая скорая помощь проезжает первой, а зеленый автомобиль – последним. Машина скорой помощи отправляется первой, а желтая машина – последней. Машина скорой помощи и желтая машина едут одновременно первыми, а грузовик – последним. Грузовой автомобиль стартует первым, а зеленый – последним.

Разбор дорожной ситуации

Анализ этой ситуации следует начать с оценки статусов транспортных средств. Специальный служебный автомобиль, движущийся с включенным синим мигающим маячком и специальным звуковым сигналом, всегда имеет безусловный приоритет на дороге. Поэтому автомобиль скорой помощи начнет движение первым, независимо от статуса дороги, на которой он находится.

Дальнейшая очередность определяется установленными знаками приоритета "Уступить дорогу" (2.1) и табличкой "Направление главной дороги" (7.8). В соответствии с этими дорожными знаками на главной дороге находится грузовик, поэтому его водитель пересекает перекресток вторым. Если бы на месте машины скорой помощи находился обычный автомобиль, грузовик имел бы преимущество перед ним по правилу "препятствие справа", поскольку они оба находились бы в равнозначных условиях на главной дороге. Однако в данном случае спецтранспорт игнорирует это правило из-за своего особого статуса.

В то же время правило "препятствие справа" остается в полной силе для водителей желтого и зеленого автомобилей, которые находятся на второстепенных, а значит – равнозначных между собой дорогах. Руководствуясь этим принципом, преимущество имеет зелёная машина, поскольку она является препятствием справа для жёлтой. Таким образом, зелёная машина маневрирует третьей, а желтая – замыкает движение.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая последовательный анализ действий всех водителей, правильным решением задачи является вариант под номером 3 (скорая первая, желтый автомобиль – последний).

OBOZ.UA предлагает похожий тест по ПДД, в котором придется искать правильный разъезд автомобилей с рельсовым транспортом.

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