Кто проедет перекресток первым и последним? Тест по ПДД

Встретившись на нерегулируемом перекрестке без дорожных знаков водители транспортных средств все же должны правильно и безопасно разъехаться своими дорогами. Как это сделать, четко регулируют действующие ПДД.

Видео дня

Хорошо ли вы помните соответствующие положения – поможет проверить тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Задача в нем довольно необычная: нужно назвать, кто проедет перекресток первым и последним. Всего на предложенном условиями задачи перекрестке мы видим четыре ТС: желтую легковушку, водитель которой сигнализирует о намерении повернуть направо, красное авто с включенным левым сигналом поворота, грузовик, тоже выполняющий левый поворот, и трактор, который едет напрямик. Варианты ответа на эту задачу следующие:

желтый и красный – первые, трактор – последний; красный автомобиль – первый, грузовик – последний; грузовик – первый, трактор – последний; трактор – первый, желтое авто – последнее; грузовик – первый, желтое авто – последнее.

Как мы уже упоминали, перекресток, на котором происходит ситуация, является нерегулируемым – на нем отсутствуют светофоры, нет также и каких-либо дорожных знаков. Однако дороги на изображенном перекрестке все равно не являются равнозначными, ведь мы видим, что трактор и желтое авто выезжают с грунтового покрытия, а значит их дороги автоматически являются второстепенными по отношению к заасфальтированным. Соответственно, грузовик и красное авто имеют преимущество перед другими транспортными средствами.

Поскольку эти две машины оказались в равнозначных условиях, разъехаться они в этой ситуации должны по правилу препятствия справа. Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель грузовика, который является таким препятствием для водителя красного автомобиля. Следовательно, первым через перекресток проедет грузовик.

По такому же принципу нужно развести и трактор с желтой легковушкой – они тоже находятся на равнозначных дорогах. Между ними преимущество предоставляется водителю желтого автомобиля, ведь он является препятствием с правой стороны для водителя трактора. То есть последним здесь проедет трактор.

Таким образом, правильным является третий вариант ответа. Первым в этой ситуации проедет грузовик, а последним – трактор.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрый тест, в котором нужно было определить, может ли авто повернуть на перекрестке направо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.