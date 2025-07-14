Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Один из ключевых навыков каждого водителя – это умение правильно читать знаки во время движения. Все необходимые положения содержатся в действующих ПДД, но хорошо ли вы их помните?

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Чтобы испытать свои знания, пройдите тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Вам предстоит определить, разрешается ли водителю белого авто в заданной ситуации выполнить поворот направо. Внимательно изучите изображение и выберите один из предложенных вариантов:

разрешается; разрешается при отсутствии автомобилей справа; разрешается, если он живет в той зоне; разрешается, если он работает в той зоне; ответы 3 и 4; запрещено.

Итак, задача предлагает нам ситуацию с белым автомобилем, водитель которого на перекрестке планирует повернуть направо. Он включил соответствующий световой указатель и готовится выполнить задуманный маневр.

Как всегда, первым определяем тип перекрестка. Поскольку на нем установлен светофор, он является регулируемым. И для водителя в данный момент горит красный сигнал. Однако в дополнительной секции мы видим зеленую стрелочку, которая позволяет именно поворот в правую сторону.

В то же время возле светофора мы видим желтый знак 3.22 "Поворот направо запрещен". И получается, что сигнал светофора и этот знак противоречат друг другу. Итак, чтобы дать правильный ответ, нужно понять, к кому прислушиваться в первую очередь.

Пожалуй, самой главной ошибкой будет считать, что при работающем светофоре знаки теряют свою значимость. Это утверждение справедливо для знаков приоритета, которые определяют порядок разъезда. А вот действие запрещающих знаков светофор никак не отменяет.

Более того, не соблюдать требования знака "Поворот направо запрещен" могут только транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Поскольку легковушка в задаче не является таким ТС, ее это правило не касается.

А значит, не имеет значения, работает или живет водитель в зоне, куда он хочет въехать, повернув направо. Этот поворот ему в данной ситуации запрещается. Таким образом, правильным является шестой вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест в котором нужно было определить, с какой стороны водитель может объехать препятствие на дороге.

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