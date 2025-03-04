Кто нарушил правила во время остановки: тест на знание ПДД

Дорожное движение в городах как правило очень интенсивное, поэтому останавливаться в потоке нужно строго по правилам, чтобы не создавать пробок и аварийных ситуаций. Для этого важно очень четко соблюдать соответствующие требования ПДД.

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Проверьте, хорошо ли вы знакомы с соответствующими пунктами, с помощью задачи, опубликованной YouTube-каналом "За! Правилами". Ваша задача здесь – определить, какой из водителей нарушил правила, выполнив остановку.

На рисунке мы видим желтый и синий автомобили, водители которых остановились у обочины. Вариантов ответа на эту задачу четыре:

нарушил водитель желтого автомобиля; нарушил водитель синего автомобиля; оба нарушили; оба не нарушили правила.

Для начала нужно рассмотреть знаки, которые мы видим на изображении. Прежде всего, это знак, указывающий, что участок дороги, на которой выполнили остановку оба авто, является улицей с односторонним движением. Также мы можем видеть знак, запрещающий остановку транспортных средств. В этом случае важно учесть несколько нюансов – зона действия такого знака распространяется от места его установки и до ближайшего перекрестка. А значит, он не может запретить остановку синему авто, которое еще не подъехало к началу зоны его действия.

Кроме того, этот знак действует только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Таким образом, его действие не распространяется и на желтое авто, стоящее на противоположной стороне улицы. И, кстати, согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка на левой стороне дороги с односторонним движением разрешается, то есть водитель желтого автомобиля точно правил не нарушил.

Но вернемся к синему авто. Присмотритесь, как близко оно стоит к разметке пешеходного перехода. В то время как пункт 15.9 действующих ПДД указывает, что остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев приоритета в движении. На картинке мы видим, что эта дистанция не выдержана, а значит, водитель синей машины правила все же нарушил.

Правилен второй вариант ответа. Нарушителем является водитель синего авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто может продолжить движение на перекрестке с регулировщиком.

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