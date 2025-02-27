Кто может продолжить движение: тест на знание сигналов регулировщика

Сейчас, когда из-за отключения электроэнергии на автодорогах Украины порой перестают работать светофоры, знания жестов регулировщиков дорожного движения приобрели новую актуальность. Но помните ли вы, что предусматривают ПДД в таком случае?

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Проверить свои знания можно с помощью теста, который появился на YouTube-канале "За! Правилами". В нем вам нужно ответить, кто может продолжить движение при сигнале регулировщика, который мы видим на картинке.

Перед нами перекресток, на котором встретились три разных транспортных средства. Водитель синего грузовика сигнализирует, что планирует повернуть направо, белый автомобиль намерен выполнить левый поворот, а велосипедист едет прямо. При этом регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Продолжить движение в такой ситуации может:

только велосипедист; велосипедист и водитель грузовика; только водитель белого автомобиля; только водитель грузовика; всем движение запрещается.

Чтобы вспомнить значение всех жестов регулировщика, следует обратиться к пункту 8.8 действующих ПДД. Согласно ему вне с вытянутой вперед правой рукой означает, что:

со стороны левого бока разрешается движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам по всем направлениям;

разрешается движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам по всем направлениям; со стороны груди любые транспортные средства могут двигаться только справа;

любые транспортные средства могут двигаться только справа; со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещается.

Поскольку синий грузовик находится справа от регулировщика, он, согласно этим требованиям, должен остановиться. Велосипедист в этой ситуации может только повернуть направо, а прямо проехать ему не разрешается. А вот водителю белого авто разрешено движение во всех направлениях, то есть он может выполнить запланированный поворот.

Таким образом, продолжить движение в этой ситуации может только водитель белого автомобиля. Правильным вариантом ответа является третий.

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