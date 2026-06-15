Кто нарушил правила? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения помогает водителям не только правильно отвечать на вопросы тестов, но и вести себя более безопасно на реальной дороге. Особенно часто ошибки возникают в ситуациях с дорожными знаками и табличками к ним, ведь одна дополнительная деталь может полностью изменить правильный ответ.

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Такие задания полезны тем, что учат не угадывать, а внимательно анализировать условия. Водителю важно понимать не только сам знак, но и исключения из его действия. Попробуйте решить этот тест и проверьте, правильно ли вы оценили ситуацию. Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в этой ситуации?

Водитель какого автомобиля нарушил правила, остановившись в этой ситуации?

Водитель такси для посадки пассажира. Водитель красного автомобиля. Оба нарушили правила. Оба не нарушили правила.

Объяснение

В этой ситуации изображен участок дороги, на котором остановились два автомобиля. Водитель такси остановился для посадки пассажира, а водитель красного автомобиля также остановился на правой стороне дороги.

Первое, на что стоит обратить внимание – ный дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена". Его значение понятно: в зоне действия этого знака остановка транспортных средств запрещена. Однако в этой ситуации важную роль играет не только сам знак, но и табличка под ним.

На табличке изображен символ человека в инвалидном кресле, перечеркнутый красной линией. Это не означает, что остановка запрещена только водителям с инвалидностью. Наоборот, такая табличка означает "Кроме водителей с инвалидностью". Она указывает, что действие соответствующего знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

Именно такой опознавательный знак есть на красном автомобиле. Следовательно, водитель красного авто имеет право остановиться в этом месте и не нарушает правила дорожного движения.

Нужно также выяснить, нарушил ли правила водитель такси, который остановился для посадки пассажира. Многие могут ошибочно решить, что из-за таблички под знаком останавливаться здесь могут только водители с инвалидностью. Но эта табличка является лишь уточнением и не отменяет других исключений, предусмотренных для знака 3.34 "Остановка запрещена".

Для этого знака есть исключение: его действие не распространяется на такси, если водитель осуществляет посадку или высадку пассажиров. В задании прямо указано, что водитель такси остановился именно для посадки пассажира. Следовательно, в этой ситуации он также не нарушает правила.

Правильный ответ

Правильный вариант – 4. Оба не нарушили правила.

Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в этой ситуации?

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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