Кто нарушил правила, совершив остановку: тест по ПДД

Водители, которые оставляют свои машины где попало, представляют в городе серьезную проблему – они мешают нормальному движению не только других автомобилей, но и пешеходов. Но насколько хорошо вы помните положения ПДД, которые устанавливают порядок остановки и стоянки? Проверьте себя с помощью интересного теста.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача – внимательно посмотреть на картинку и ответить, водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку? Желтый и красный автомобили припарковались на правой стороне улицы, синий – на левой. Выберите вариант ответа, кто является нарушителем в этой ситуации:

только водитель красного автомобиля; красного и синего; водителя желтого и синего; только водитель желтого; только водитель синего; все нарушили правила.

Первое, что мы рассмотрим, – мог ли водитель синего автомобиля поставить его на левой стороне дороги. Ответ здесь зависит от нескольких факторов. Во-первых, остановка и стоянка на левой стороне дороги разрешены исключительно в населенных пунктах. Во-вторых, это должна быть дорога с одной полосой движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине, либо же противоположные потоки не должны быть разделены сплошной линией разметки. Кроме того, правила разрешают останавливаться слева на дорогах с односторонним движением, но не рядом с бульваром или разделительной полосой. Исходя из этого пункта, мы делаем вывод, что водитель синего автомобиля ни под одно из этих условий не подпадает и перечисленные правила не нарушает.

Следующее, на что обратим внимание, – это знак 3.34 "Остановка запрещена". Также под этим знаком мы видим табличку 7.2.2 "Зона действия". Вместе они означают: запрещена остановка транспортных средств от места установки знака 3.34 "Остановка запрещена" и в зоне 10 м после него. Поскольку водитель желтого автомобиля остановился, немного не доехав до знака, он тоже не является нарушителем. А вот красный автомобиль припарковался уже в зоне, где знак запрещает остановку – его водитель точно должен получить штраф.

И здесь кто-то может спросить: но ведь водитель синего автомобиля тоже стоит дальше, чем установлен знак – делает ли это его нарушителем? Краткий ответ – нет, не делает. Все потому, что знак "Остановка запрещена" действует только на той стороне дороги, на которой он установлен.

И получается, что в этой ситуации единственный, кто остановился там, где не имел права этого делать, – это водитель красного автомобиля. Правильным является вариант ответа под номером один.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кого на перекрестке должен пропустить таксист.

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