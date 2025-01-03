Кто нарушает правила? Задания на знание ПДД

ПДД регламентируют поведение всех участников дорожного движения. Знание дорожных знаков, разметки и правил маневрирования позволяет уверенно чувствовать себя на дороге, быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать правильные решения.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, кто нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Кто нарушает правила в этой ситуации?

Белый и синий автомобили;

Велосипедист;

Велосипедист и синий автомобиль;

Только синий автомобиль;

Велосипедист и белый автомобиль;

Все нарушают правила.

Объяснение

Полоса движения – продольная полоса на проезжей части шириной не менее 2,75 м, обозначенная или не обозначенная дорожной разметкой и предназначенная для движения нерельсовых транспортных средств

На полосе маршрутных транспортных средств запрещено движение других ТС, кроме такси и велосипедов.

Если полоса разделена прерывистой линией, разрешена остановка для посадки или высадки пассажира.

Действие знака 5.11 "полоса для движения маршрутных транспортных средств" распространяется на полосу движения, над которой он установлен. Если знак установлен справа от дороги, его действие распространяется на правую полосу движения.

Водителю, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, разрешено выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Водитель синего авто нарушает ПДД.

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