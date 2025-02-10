Кто нарушает правила, выполняя буксировку? Задание на знание ПДД
Взаимопомощь очень важна на дороге, однако даже ее нужно предоставлять соблюдая требования ПДД. Именно поэтому сегодня вспоминаем правила буксировки.
Проверить свои знания по этому разделу можно с помощью теста, опубликованного на YouTube-канале "За! Правилами". В нем нужно дать ответ на вопрос, водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя буксировку указанным в условиях образом.
На изображении с заданием мы видим желтый автобус, который тянет за собой синий легковой автомобиль на жестком сцеплении, и красный автомобиль, к которому на гибком тросе подцеплен велосипед. И вот варианты ответов на вопрос, кто нарушает:
- водитель автобуса;
- водитель красного автомобиля;
- оба нарушают;
- оба не нарушают правила.
Чтобы дать правильный ответ, следует вспомнить пункт 23.10 действующих ПДД – именно он содержит запреты, действующие при буксировке транспортных средств. Подпункт "г" здесь четко запрещает буксировку велосипедов любыми транспортными средствами. Впрочем, в этой ситуации следует упомянуть также и подпункт "д". Согласно ему буксировку не могут выполнять автобусы.
А значит, в заданной ситуации правила нарушают оба водителя. Правилен третий вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест на соблюдение правил при передвижении различных ТС по тротуару.
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