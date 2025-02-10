Кто нарушает правила, выполняя буксировку? Задание на знание ПДД

Взаимопомощь очень важна на дороге, однако даже ее нужно предоставлять соблюдая требования ПДД. Именно поэтому сегодня вспоминаем правила буксировки.

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Проверить свои знания по этому разделу можно с помощью теста, опубликованного на YouTube-канале "За! Правилами". В нем нужно дать ответ на вопрос, водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя буксировку указанным в условиях образом.

На изображении с заданием мы видим желтый автобус, который тянет за собой синий легковой автомобиль на жестком сцеплении, и красный автомобиль, к которому на гибком тросе подцеплен велосипед. И вот варианты ответов на вопрос, кто нарушает:

водитель автобуса; водитель красного автомобиля; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Чтобы дать правильный ответ, следует вспомнить пункт 23.10 действующих ПДД – именно он содержит запреты, действующие при буксировке транспортных средств. Подпункт "г" здесь четко запрещает буксировку велосипедов любыми транспортными средствами. Впрочем, в этой ситуации следует упомянуть также и подпункт "д". Согласно ему буксировку не могут выполнять автобусы.

А значит, в заданной ситуации правила нарушают оба водителя. Правилен третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на соблюдение правил при передвижении различных ТС по тротуару.

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