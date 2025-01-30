Кто нарушает правила, двигаясь по тротуару: тест на знание ПДД

Несмотря на то, что правила дорожного движения запрещают проезд автомобилей по тротуарам и пешеходным дорожкам, существуют исключения, о которых следует знать. Езда по тротуарам является нарушением ПДД и несет угрозу для пешеходов. За такое нарушение водителю грозит штраф от 340 до 510 гривен.

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Разрешено ездить по тротуарам жильцам домов, если нет другого подъезда. Водители с инвалидностью также могут пользоваться тротуарами, но при наличии специальных разрешений и соблюдения ограничения скорости – не более 20 км/ч.

В сети предлагают водителям пройти тест на знание ПДД и определить, кто из водителей нарушает правила, двигаясь по тротуару.

Перед вами изображение, на котором можно увидеть водителя грузового микроавтобуса, двигающегося по тротуару задним ходом, чтобы подъехать в аптеку и выгрузиться. Также на рисунке изображен велосипедист, двигающийся по тротуару.

Выберите вариант ответа, который вы считаете верным:

Нарушает правила водитель автомобиля, велосипедист, оба водителя транспортных средств.

Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно использовать пункт 11.13 ПДД, в котором говорится, что "запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ, или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек".

То есть велосипедист точно нарушает правила ПДД, а водитель автомобиля – нет, поскольку он двигается по тротуару, чтобы подъехать в аптеку и разгрузить лекарство.

Водитель обслуживает предприятие, расположенное непосредственно возле тротуара, а это значит, что он не нарушает правил.

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