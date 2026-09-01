Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

В любой момент нахождения на дороге водитель должен быть уверен, что он не нарушает нормы ПДД. Сможете ли вы справиться с этим, можно проверить с помощью теста.

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Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами участок дороги, на котором находятся два легковых автомобиля – красный поворачивает налево, а желтый едет прямо. Вам предстоит определить, водитель какого транспортного средства нарушит правила в показанной ситуации. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

только водитель желтого автомобиля; только водитель красного; оба не нарушат; оба водителя нарушат правила.

Начнем разбор ситуации с водителя красного автомобиля. Он собирается повернуть налево и сделать это хочет из правого ряда. Однако пункт 10.4 действующих ПДД требует от водителей перед поворотом направо, налево или разворотом занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, если это не поворот на кольцевой перекресток. Следовательно, водитель красного автомобиля перед поворотом налево должен был занять левую полосу, а значит, он точно является нарушителем в этой ситуации.

А что касается водителя желтого автомобиля: он никуда не поворачивает, а просто едет прямо. Кажется, что в такой ситуации сложно что-то нарушить. Но обратите внимание на то, что дорога имеет две полосы движения в одном направлении. В пункте 11.2 правил указано, что на таких дорогах водители должны двигаться ближе к правому краю проезжей части и выезжать на левую только для обгона или объезда, либо для перестройки перед поворотом. При этом водитель решил просто двигаться по левой полосе, хотя правая совершенно свободна.

Таким образом, получается, что в этой ситуации правила нарушают оба. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разойдутся автомобили на перекрестке.

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