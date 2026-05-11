Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является критически важным условием для безопасности всех участников дорожного процесса, поскольку даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям. Особое внимание водители должны уделять маневрам обгона, которые считаются наиболее рискованными из-за выезда на встречную полосу и высокой скорости. Пройдите предложенный тест, чтобы проверить свои знания по ПДД. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Это задание предложил канал "По правилам". В центре внимания дорожная ситуация с четырьмя транспортными средствами, где водители красного и желтого автомобилей совершают активные маневры. Пользователям предложили определить, кто из них действует вопреки правилам, анализируя сложные условия движения вблизи инженерных сооружений. Итак, водитель какого автомобиля нарушает правила в этой ситуации?

Варианты ответов:

Водитель красного автомобиля Водитель желтого автомобиля Оба нарушают Оба не нарушают правила.

Разбор ситуации

Первым под разбор попал водитель красного авто, который начал обгон белой машины непосредственно под путепроводом. Распространенная ошибка многих водителей заключается в убеждении, что обгон запрещен абсолютно на всех участках рядом с мостами и эстакадами. Однако детальный анализ ПДД указывает на то, что запрет касается только движения на самих мостах, путепроводах и эстакадах, тогда как маневрирование под ними правилами не ограничивается.

Вторым объектом анализа стал желтый автомобиль, движущийся по путепроводу. Многие поспешно считают его нарушителем, поскольку он движется быстрее синего авто на запрещенном участке. Однако ключевым фактором здесь является конфигурация дороги: наличие двух полос в одном направлении превращает потенциальный обгон в обычное опережение.

Важно четко разграничивать понятия "обгон" и "опережение", ведь они имеют разные правовые последствия. Обгон обязательно сопровождается выездом на полосу встречного движения, что на путепроводах является строгим нарушением. В данном же случае водитель желтой машины остается в пределах своей проезжей части, поэтому его действия являются абсолютно законными и безопасными с точки зрения действующего законодательства.

Ответ на тест по ПДД

Правильно будет ответить, что ни один из водителей в этой ситуации не нарушает правила дорожного движения.

Водитель красного авто легально совершает обгон под сооружением, а водитель желтого – выполняет опережение на многополосной дороге.

OBOZ.UA предлагает тест для водителей, который проверит их знания о повороте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.