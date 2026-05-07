Какой поворот надо включить? Тест на знание ПДД

Неумение правильно пользоваться световыми указателями поворота – одна из главных претензий к водителям. По крайней мере у украинских пешеходов. А насколько хорошо знакомы с требованиями ПДД по использованию "поворотников" именно вы?

YouTube-канал "За! Правилами" опубликовал новый тест, который поможет себя проверить. Перед вами ситуация: по дороге едет желтая легковушка, водитель которой планирует выполнить разворот, а с правой стороны на эту же дорогу выезжает грузовик, который сигнализирует о повороте налево. Какой сигнал поворота должен включить в этой ситуации водитель желтого автомобиля? Выберите вариант ответа, который вы считаете правильным:

  1. правый указатель поворота;
  2. левый указатель поворота;
  3. сначала правый, потом левый;
  4. включать сигнал поворота необязательно.
Как видим из изображения, которое задает нам условия задачи, траектория разворота желтого автомобиля проходит таким образом, что водитель сначала движется несколько вправо, а уже потом выворачивает руль влево. Это он делает намеренно для того, чтобы получить больший радиус для маневра и развернуться одним движением. Но означает ли это то, что в таком случае ему сначала нужно включить правый указатель поворота?

Представим, что водитель включает правый сигнал поворота и тем самым он дает понять водителю грузовика, что сейчас будет поворачивать направо. Водитель грузовика, в свою очередь, понимая, что при повороте направо их траектории не пересекаются, начинает выполнять свой левый поворот. И когда водитель желтого авто начнет выворачивать руль налево, их траектории могут довольно неожиданно пересечься и произойдет столкновение.

Если произойдет именно так, виновным в ДТП будет водитель желтого автомобиля. Неважно, что водитель грузовика в этой ситуации выезжает с грунтовой дороги и, согласно правилам, должен уступить дорогу. Он в этой ситуации получит от водителя желтого авто неправильный сигнал и будет введен в заблуждение.

Именно поэтому в пункте 9.2 действующих ПДД четко говорится, что перед любым маневром – или начало движения, или перестроение, или поворот, или разворот – водитель должен подавать соответствующий его движению сигнал поворота. Сигналом к развороту является левый указатель поворота. И именно его и должен включить в этой ситуации водитель желтого автомобиля. Правильным является второй вариант ответа.

