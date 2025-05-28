Кто может проехать перекресток? Тест с регулировщиком

Знание Правил дорожного движения (ПДД) является основополагающим для безопасности всех участников движения. Особого внимания требует понимание проезда перекрестков, которые не регулируются светофорами, но где работает регулировщик.

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Его сигналы имеют приоритет над светофорами и дорожными знаками, что делает их правильную трактовку критически важной для избежания аварийных ситуаций. Незнание этих правил может привести к опасным моментам на дороге, поэтому водителям необходимо постоянно обновлять свои знания и проверять их на практике.

Тест по ПДД

Очередное задание по ПДД предлагает водителям проверить свои знания по проезду перекрестков, которые регулируются регулировщиком. На рисунке изображен перекресток, к которому приближаются четыре автомобиля: желтый и красный планируют повернуть налево, зеленый - направо, а синий - проехать прямо. Регулировщик стоит с обеими вытянутыми в стороны руками. Задача состоит в том, чтобы определить, какому автомобилю разрешено продолжить движение.

Выберите вариант ответа, который вы считаете правильным:

Только желтый автомобиль Желтый и зеленый автомобили Только красный автомобиль Только синий автомобиль Синий и зеленый автомобили Все автомобили кроме красного

Подсказка к тесту по ПДД

Для правильного решения этой задачи необходимо обратиться к пункту 8.8 ПДД. Согласно этому пункту, когда регулировщик стоит с вытянутыми в стороны руками (такое же значение имеют опущенные руки или правая рука, согнутая перед грудью), движение разрешается со стороны правой и левой стороны. Для трамваев разрешено движение прямо, а для нерельсовых транспортных средств - прямо и направо. В то же время со стороны спины и груди регулировщика движение всех транспортных средств запрещается.

Применяя эти правила к нашему перекрестку, получаем следующее: желтому и зеленому автомобилям, которые находятся со стороны груди и спины регулировщика соответственно, движение запрещено в любом направлении. Красный и синий автомобили находятся со сторон, с которых разрешено движение прямо и направо. Поскольку красный автомобиль поворачивает налево, ему также следует ждать другого сигнала. Единственным автомобилем, которому разрешено проехать прямо, является синий.

Правильный ответ на тест по ПДД

Итак, правильный ответ на вопрос - только синий автомобиль может продолжать движение.

Это задание наглядно демонстрирует, насколько важно в совершенстве знать все нюансы Правил дорожного движения, ведь ошибка в интерпретации сигналов регулировщика может иметь серьезные последствия на дороге. Продолжайте совершенствовать свои знания ПДД, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам движения.

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