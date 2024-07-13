Кто из водителей проедет перекресток последним? Запутанная задача по ПДД

Оживленный перекресток – один из самых сложных участков любой дороги. Чтобы преодолеть его безопасно, нужно хорошо знать требования ПДД об очередности проезда.

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Проверить свои знания можно с помощью теста, опубликованного в TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" Тест достаточно сложен, ведь в нем нужно определить, в каком порядке проедут перекресток, не оборудованный светофором, сразу четыре автомобиля.

Авторы задачи просят назвать, кто при этом двинется последним. Вариантов ответа четыре:

зеленое авто; фиолетовое авто; коричневое авто; красное авто.

Внимательно изучите обстановку на перекрестке и сформулируйте правильный ответ. После этого переходите к пояснению.

Итак, в первую очередь нужно определить, какие авто находятся на главной дороге, а значит, имеют приоритет в очередности проезда. Согласно знакам, это право есть у водителей красной и зеленой машины. Они оба двигаются по главной дороге.

Поскольку перекресток не регулируется светофором, согласно пункту 16.12 действующих ПДД, порядок проезда между собой они должны определить согласно правилу препятствия справа. Ведь оба водителя находятся на равнозначных дорогах. Согласно этому правилу, первым перекресток должен проехать красный автомобиль, а затем зеленый – который дал ему дорогу.

Дальше наступает время разъехаться коричневому и фиолетовому авто, которые находятся на второстепенной дороге. Они тоже должны руководствоваться в заданных условиях правилом препятствия справа. А это значит, что водитель коричневой машины должен уступить дорогу.

Таким образом, правильным ответом на вопрос, кто проедет перекресток последним, является третий вариант. Это будет водитель коричневого авто, ведь он находится на второстепенной дороге и создает препятствие справа.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, где нужно было определить, в каком направлении может двигаться авто.

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