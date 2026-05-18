Как авто проедут круговой перекресток? Тест на знание ПДД

Пожалуй, самым сложным для проезда типом перекрестков является круговой. Для него даже действуют свои, несколько отличные от стандартных требования ПДД. Насколько хорошо вы ими владеете, поможет проверить тест.

Видео дня

Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По ее условиям, на кольце встретились синее авто, которое едет прямо, красное, которое перестраивается в левый ряд, и желтое, водитель которого только въезжает в круговое движение. Ваша задача – определить, в каком порядке разъедутся эти автомобили. Подумайте и выберите вариант ответа, который кажется вам правильным:

желтый автомобиль, синий, красный; желтый автомобиль, красный, синий; красный автомобиль, синий, желтый; красный автомобиль, желтый, синий; синий автомобиль, желтый, красный; синий автомобиль, красный, желтый.

Итак, о том, что ситуация сложилась именно на круговом перекрестке свидетельствует не только его форма, а еще и знак 4.10 "Круговое движение". В поток тут пытается встроиться желтый автомобиль, который въезжает в правую крайнюю полосу и потом сразу перестраивается в крайнюю левую полосу. Таким образом получается, что он пересекает траектории движения сразу обоих автомобилей. При этом траектории синего и красного авто тоже пересекаются.

Тут логично задать вопрос, а правильно ли водитель желтого авто заезжает на кольцо с крайней левой полосы? В стандартной ситуации так – перед поворотом или разворотом необходимо заблаговременно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако въезд на перекресток, где организовано круговое движение, является одним из исключений для этого правила – на кольцо можно въезжать с любой полосы.

Итак, водитель желтого авто правил не нарушает, но должен ли он уступить дорогу синему и красному автомобилям? Согласно пукту 16.12 действующих ПДД, да, должен, ведь этот пункт предоставляет преимущество транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Получается, что желтый автомобиль проедет последним.

Осталось определить, кто здесь проедет первым, а кто вторым. Мы видим, что водитель красного автомобиля перестраивается из правой полосы в крайнюю левую, а водитель синего авто просто продолжает движение по этой крайней левой полосе – об этом, в частности, свидетельствует и не включенный правый указатель поворота, который нужно включать при выезде с кругового перекрестка. Получается, что перестроение выполняет только один автомобиль, красный. И согласно пункту 10.3 правил, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Следовательно, первым здесь проедет синее авто, которое движется прямо в своей полосе и никуда не перестраивается. Следующей будет красная машина, а желтый водитель заедет на кольцо последним. Правильным является шестой вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какой поворот должны включить водители.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.