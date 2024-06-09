Кто из водителей нарушит правила на повороте: задача по ПДД

На украинских дорогах встречается множество дорожных знаков, каждый из которых имеет свое уникальное значение. Они регулируют движение и помогают водителям избегать аварийных ситуаций.

Важно не только знать названия знаков, но и нюансы их трактовки, которые прописаны в ПДД. Telegram-канал За! Правилами поделился интересной задачей, которая проверит ваши знания.

Водитель какого автомобиля нарушит правила в этой ситуации?

А. Только водитель желтого авто;

Б. Только водитель розового авто;

В. Оба не нарушат;

Г. Оба водителя нарушат правила.

На изображении можно увидеть две детали, которые могут помочь дать правильный ответ.

Во-первых, это разметка 1.7, а именно прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками, обозначающая разрывы в сплошной разметке для возможности поворота или разворота.

Ввиду этого менее опытные участники дорожного движения могут заключить, что и водитель розового автомобиля может совершить поворот, и водитель желтого. Однако давайте подробнее вспомним значение знака 5.29.

Согласно ПДД Украины, он информирует водителей о том, что в этом месте разрешено разворачиваться. Однако, несмотря на это, знак не дает права на выполнение левого поворота.

Правильный ответ

Поскольку знак 5.29 "Место для разворота" запрещает поворачивать налево, в этой ситуации правила нарушил и водитель желтого, и водитель розового автомобилей. Следовательно, правильный ответ Г.

Помните:

Будьте внимательными и соблюдайте правила дорожного движения, даже если на дороге нет плотного трафика;

Обращайте внимание на дополнительные дорожные знаки и разметку;

В случае возникновения сомнений лучше не рисковать и совершить поворот там, где вы будете чувствовать себя уверенно.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложное задание по ПДД с автобусом и грузовиком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.