Кто из водителей нарушит правила на повороте: задача по ПДД
На украинских дорогах встречается множество дорожных знаков, каждый из которых имеет свое уникальное значение. Они регулируют движение и помогают водителям избегать аварийных ситуаций.
Важно не только знать названия знаков, но и нюансы их трактовки, которые прописаны в ПДД. Telegram-канал За! Правилами поделился интересной задачей, которая проверит ваши знания.
Водитель какого автомобиля нарушит правила в этой ситуации?
- А. Только водитель желтого авто;
- Б. Только водитель розового авто;
- В. Оба не нарушат;
- Г. Оба водителя нарушат правила.
На изображении можно увидеть две детали, которые могут помочь дать правильный ответ.
Во-первых, это разметка 1.7, а именно прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками, обозначающая разрывы в сплошной разметке для возможности поворота или разворота.
Ввиду этого менее опытные участники дорожного движения могут заключить, что и водитель розового автомобиля может совершить поворот, и водитель желтого. Однако давайте подробнее вспомним значение знака 5.29.
Согласно ПДД Украины, он информирует водителей о том, что в этом месте разрешено разворачиваться. Однако, несмотря на это, знак не дает права на выполнение левого поворота.
Правильный ответ
Поскольку знак 5.29 "Место для разворота" запрещает поворачивать налево, в этой ситуации правила нарушил и водитель желтого, и водитель розового автомобилей. Следовательно, правильный ответ Г.
Помните:
- Будьте внимательными и соблюдайте правила дорожного движения, даже если на дороге нет плотного трафика;
- Обращайте внимание на дополнительные дорожные знаки и разметку;
- В случае возникновения сомнений лучше не рисковать и совершить поворот там, где вы будете чувствовать себя уверенно.
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