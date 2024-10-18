Как водитель должен проехать этот перекресток? Задания по ПДД

Перекрестки – самые сложные участки дороги, на которых часто возникают аварийные ситуации. Важно знать и соблюдать ПДД, что является залогом безопасности для всех участников дорожного движения.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на ситуацию и определите, как водитель должен проехать этот перекресток?

Как водитель должен проехать этот перекресток?

Остановиться перед разметкой "стоп-линия" и продолжить движение; Остановиться перед разметкой "стоп-линия" и, дав дорогу другим транспортным средствам, продолжить движение; Проехать перекресток без остановки.

Объяснение

Пункт 16.1 ПДД устанавливает, что перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. В таком случае знаки приоритета не действуют.

На изображении мы видим регулируемый перекресток.

На светофоре включен зеленый сигнал, разрешающий движение белого авто.

При этом другие средства регулирования – знак "проезд без остановки запрещен" и разметка "стоп-линии" на данный момент не работает.

Примечательно, что в соответствии с пунктом 16.5 ПДД, в случае подачи сигнала регулятором или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, заканчивающим переход.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – водитель может проехать перекресток без остановки.

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