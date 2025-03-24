Кто из водителей нарушает правила: тест на знание ПДД

Безопасность на дороге начинается с внимательности и знаний ПДД. Каждый день водители сталкиваются с ситуациями, требующими быстрого анализа и правильного принятия решений. Умение распознавать дорожные знаки, соблюдать установленные нормы и предусматривать последствия своих действий – залог безопасного движения для всех участников.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Есть два водителя, каждый из которых выполняет определенный маневр на автомагистрали. Но соответствуют ли все их действия правилам? Есть ли здесь нарушения?

Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

Только водитель белого автомобиля; Только водитель синего автомобиля; Оба водителя нарушают правила; Оба водителя не нарушают.

Объяснение

Водитель белого автомобиля выполнит разворот, включив левый сигнал поворота. Водитель синего автомобиля хочет остановиться с правой стороны дороги, пересекая широкую сплошную полосу, обозначающую край проезжей части. Он также включил правый сигнал поворота.

Главный элемент этой ситуации – дорожный знак 5.1 "Автомагистраль". Он указывает, что данная дорога является автомагистралью, то есть специальной трассой, предназначенной для скоростного движения без пересечений на одном уровне с другими путями.

На таких дорогах действуют особые правила и ограничения. Согласно пункту 27.2 ПДД, на автомагистрали запрещается:

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы – это собирается сделать водитель белого автомобиля;

остановка вне специально отведенных мест, обозначенных знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15 – а это планирует сделать водитель синего автомобиля.

Правильный ответ

Следовательно, оба водителя в этой ситуации нарушают правила дорожного движения, а правильный ответ – вариант 3.

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