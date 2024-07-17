Как разъехаться на перекрестке: непростая задача по ПДД

Правильный проезд перекрестков – один из ключевых факторов безопасности дорожного движения в городах. И ПДД предъявляют достаточно строгие требования ко всем участникам дорожного движения, которые оказываются одновременно на пересечении дорог.

Видео дня

Проверить свои знания в этой сфере предлагает задача от TikTok-блога "pdr2024tests". По ее условиям, водитель белой легковушки приближается к перпендикулярной дороге, чтобы повернуть налево. В это время поперек направления его движения в разные стороны едут синий легковой автомобиль, трамвай и навстречу им велосипедист.

Чтобы решить задачу, ответьте на вопрос: кому должен уступить дорогу при таких условиях водитель белого автомобиля. Вариантов ответа здесь достаточно много:

трамваю и синему автомобилю; велосипедисту; только трамваю; трамваю и велосипедисту; не должке уступать никому; должен дать дорогу всем.

Хорошо подумайте, вспомните требования ПДД и сформулируйте для себя правильный ответ на этот вопрос. Теперь переходите к пояснению.

Присмотритесь к картинке внимательно. Перед собой вы видите нерегулируемый перекресток равнозначных дорог – на нем отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Все участники движения намерены проехать этот перекресток прямо, кроме водителя белого авто, который световым сигналом показывает, что будет поворачивать налево.

В таких условиях водители должны разъезжаться в соответствии с пунктом 16.12 действующих ПДД, которое еще называют правилом препятствия справа). "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

При этом на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовым транспортом, приближающимся к нему по равнозначной дороге. Таким образом, в данной ситуации трамвай имеет преимущество, даже несмотря на то, что белый автомобиль является для него препятствием вправо. Это значит, что трамвай в любом случае проезжает этот перекресток первым.

Далее можно отметить, что водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синего. Ведь для синей машины он является препятствием справа. При этом велосипедист препятствует движению с правой стороны уже для белого авто. Так что водитель должен дать ему дорогу.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения реальной дорожной ситуации, синий автомобиль, скорее всего, проедет перекресток одновременно с трамваем. Но по правилам порядок разъезда здесь должен быть таким:

трамвай;

велосипедист;

белый автомобиль;

синий автомобиль.

Таким образом, согласно ПДД, водитель белой машины должен уступить дорогу трамваю и велосипедисту. Следовательно правильным вариантом ответа является четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на приоритет, в которой два автомобиля одновременно намеревались повернуть в одну сторону, двигаясь навстречу друг другу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.