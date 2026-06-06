Кто имеет преимущество? Задание для водителей

От умения водителей правильно определить приоритетность и порядок проезда зависит безопасность дорожного движения. А сможете ли вы безопасно разъехаться на перекрестке с другими транспортными средствами, не нарушив требований ПДД? Проверить себя вам поможет специальный тест.

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Его разработали и опубликовали авторы YouTube-канала "За! Правилами". И на этот раз задача будет довольно коварная. Перед вами перекресток, на котором оказались синяя легковушка, водитель которой сигнализирует о повороте направо, и красный грузовик, который движется прямо ему наперерез с включенным маячком. Вам нужно ответить, водитель какого автомобиля имеет преимущество в изображенной ситуации? Хорошо подумайте и выберите правильный вариант среди предложенных:

водитель грузового автомобиля; водитель легкового автомобиля.

Прежде всего зафиксируем, что перекресток, где сложилась эта ситуация, не оборудован светофорами, и на нем нет никаких знаков – соответственно, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Даже начинающий водитель знает, что в такой ситуации полагается разъезжаться по правилу правой руки – уступить должен тот водитель, который имеет препятствие с правой стороны. Согласно этому правилу, преимущество имеет водитель легкового автомобиля – он создает препятствие с правой стороны для водителя грузовика.

Но вы не могли не обратить внимание на то, что грузовой автомобиль движется с включенным проблесковым маячком. А значит в этой ситуации нужно вспомнить пункт 3.2 действующих ПДД, согласно которому нужно уступить дорогу транспортному средству, движущемуся с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Важным нюансом в этой ситуации является то, что для получения преимущества проблесковый маячок должен быть именно синего цвета. Тогда как в нашей ситуации сигнал имеет оранжевый цвет. Это означает, что транспортное средство, на которое он установлен, является крупногабаритным, но никакого преимущества в движении не дает.

Соответственно, в этой ситуации водители все же должны разъехаться по правилу препятствия справа. А, как мы уже выяснили, в соответствии с ним, именно водитель грузового автомобиля и уступит дорогу водителю легкового. Правильным для этой задачи является вариант ответа под номером два.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой надо было определить, кого должен пропустить водитель синего авто – другую машину, велосипедиста или пешехода.

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