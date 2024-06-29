Кто имеет преимущество в движении: задачи по ПДД для новичков

Чтобы уверенно чувствовать себя на дорогах водителям нужна постоянная практика, включающая в себя и теорию. Без базовой основы невозможно освоить все нюансы вождения. Знание и соблюдение ПДД – залог безопасности всех участников дорожного движения.

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Поэтому предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении.

Водитель какого автомобиля имеет преимущество в движении?

Красного; Синего.

Объяснение

На нерегулируемых перекрестках водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

При отсутствии знаков приоритета на нерегулируемом перекрестке водители обязаны выполнять пункт 10.11 ПДД.

Пункт 10.11 устанавливает, что если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена этими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

То есть, предпочтение в движении отдается тому водителю, у которого нет препятствия справа.

Правильный ответ

Водитель синего авто имеет преимущество в движении, поэтому правильный ответ – 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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