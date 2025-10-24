Кто имеет право проехать Тест на знание ПДД
Сигналы регулировщика – важный пункт ПДД, который должен знать каждый водитель. Особенно во времена, когда возвращаются отключения электроэнергии и функция управления движением в городах падает на представителей полиции.
Хотите проверить себя, насколько хорошо вы помните эти сигналы? Это можно сделать с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача в нем проста: вам нужно внимательно рассмотреть картинку и определить, какое из изображенных транспортных средств может продолжить движение, не останавливаясь на перекрестке. Вариантов ответа здесь шесть:
- все, кроме красного;
- только красное авто;
- синее и такси;
- такси и трамвай;
- красное и такси;
- всем движение запрещено.
На картинке мы видим регулируемый перекресток, движение по которому определяется жестами регулировщика. К нему подъехали четыре транспортных средства. При этом трамвай, желтое такси и синее авто поворачивают направо, а красная машина едет напрямик.
Кто из них может ехать дальше, определяет регулировщик. Сейчас он стоит с поднятыми в стороны прямыми руками. Толкование этого жеста находим в пункте 8.8 действующих ПДД. Он означает, что:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
Что же мы видим в условиях задачи? Трамвай мог бы продолжить движение, если бы он ехал через перекресток прямо. Но он поворачивает направо, поэтому ему придется остановиться. Желтому такси этот жест позволяет двигаться прямо и направо. На нем горит сигнал правого поворота, следовательно этот водитель может не ждать изменения сигнала и продолжить движение. Аналогично сложилась ситуация и для красной машины. Она следует через перекресток напрямик, а значит может свободно проезжать его без остановок. А вот водитель синей машины стоит перед лицом регулировщика, следовательно для него действует полный запрет на дальнейшее движение.
Таким образом, проехать в этой ситуации могут только желтое такси и красное авто. Трамвай и синяя машина должны остановиться. Правильным здесь является вариант ответа под номером 5.
