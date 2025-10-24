Кто имеет право проехать Тест на знание ПДД

Сигналы регулировщика – важный пункт ПДД, который должен знать каждый водитель. Особенно во времена, когда возвращаются отключения электроэнергии и функция управления движением в городах падает на представителей полиции.

Хотите проверить себя, насколько хорошо вы помните эти сигналы? Это можно сделать с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача в нем проста: вам нужно внимательно рассмотреть картинку и определить, какое из изображенных транспортных средств может продолжить движение, не останавливаясь на перекрестке. Вариантов ответа здесь шесть:

все, кроме красного; только красное авто; синее и такси; такси и трамвай; красное и такси; всем движение запрещено.

На картинке мы видим регулируемый перекресток, движение по которому определяется жестами регулировщика. К нему подъехали четыре транспортных средства. При этом трамвай, желтое такси и синее авто поворачивают направо, а красная машина едет напрямик.

Кто из них может ехать дальше, определяет регулировщик. Сейчас он стоит с поднятыми в стороны прямыми руками. Толкование этого жеста находим в пункте 8.8 действующих ПДД. Он означает, что:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Что же мы видим в условиях задачи? Трамвай мог бы продолжить движение, если бы он ехал через перекресток прямо. Но он поворачивает направо, поэтому ему придется остановиться. Желтому такси этот жест позволяет двигаться прямо и направо. На нем горит сигнал правого поворота, следовательно этот водитель может не ждать изменения сигнала и продолжить движение. Аналогично сложилась ситуация и для красной машины. Она следует через перекресток напрямик, а значит может свободно проезжать его без остановок. А вот водитель синей машины стоит перед лицом регулировщика, следовательно для него действует полный запрет на дальнейшее движение.

Таким образом, проехать в этой ситуации могут только желтое такси и красное авто. Трамвай и синяя машина должны остановиться. Правильным здесь является вариант ответа под номером 5.

