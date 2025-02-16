Кто и кому должен дать дорогу: запутанная задача по ПДД

Проезд перекрестков всегда требует от водителей повышенного внимания и осторожности. Именно поэтому ПДД уделяют столько внимания тому, как нужно пользоваться пересечениями дорог при разных условиях и обстоятельствах.

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Проверить свои знания в этой сфере вы можете с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". В нем нужно развести три транспортных средства, которые встретились на круговом перекрестке с трамвайной колеей, идущей через него.

На картинке мы видим синий автомобиль, который совершает движение по кругу и должен для этого пересечь трамвайные пути, трамвай, который двигается прямо, и красный автомобиль, водитель которого тоже планирует выехать на круг, но не нуждается в пересечении путей. Задача в этом случае звучит так: в каком порядке перечисленные ТС проедут этот перекресток. Вот варианты ответов:

трамвай и красный автомобиль, а затем синий автомобиль; синий автомобиль, красный вместе с трамваем; трамвай, синий автомобиль; красный автомобиль; красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай.

Сначала разберемся, в нюансах дорожной ситуации. На изображении мы видим круговой перекресток, обозначенный соответствующим дорожным знаком, однако не оборудованный светофором, а следовательно нерегулируемый. Согласно пункту 16.12 действующих ПДД, преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках с круговым движением отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу. Таким образом, синий автомобиль имеет преимущество перед красногым.

Но касается ли это также и трамвая? В действительности, касается, ведь то же пункт 16.12 ПДД указывает, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

С учетом всех этих обстоятельств, как водитель трамвая, так и водитель красного автомобиля перед въездом на кольцо должны дать дорогу водителю синего автомобиля. Именно он проедет первым. А далее красный автомобиль и трамвай смогут продолжить одновременное движение – их траектории не пересекаются, поэтому не нужно определять, кто кого должен пропускать в этой ситуации.

Следовательно, верным вариантом ответа в этом случае является второй. Первым проедет синий автомобиль, а затем красная машина и трамвай вместе.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание ситуаций, когда авто может проехать по трамвайным путям.

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