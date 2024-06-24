Кто должен уступить дорогу? Задание по ПДД с велосипедистом

Велодорожки – относительно новая для Украины зона дорожного движения и не все водители хорошо знакомы с соответствующими требованиями ПДД. Сможете ли вы дать правильный ответ на задачу, включающую в себя велодорожку?

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Именно такую задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В ней предлагается ответить, кто из участников дорожного движения должен пропустить других во время движения по улице, на которой оборудована велодорожка.

Итак, мы видим прямой участок улицы, который пересекает велосипедная дорожка. По обе стороны к этому пересечению приближаются два автомобиля – белый и синий. При этом по велодорожке движется велосипедист, который намерен переехать на другую сторону улицы. Кто из них должен уступить дорогу и почему?

Вариантов ответа два:

уступить должны водители автомобилей; уступить должен велосипедист.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует вспомнить раздел 6 действующих Правил дорожного движения. В частности, пункт 6.5 содержит следующее требование: "Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге".

Таким образом, в данной ситуации именно велосипедист должен подождать, пока автомобили проедут мимо. А верным вариантом ответа является второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил объезда препятствия на подъеме дороги.

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