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Кто должен уступить дорогу? Задание по ПДД с велосипедистом

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
309
Кто должен уступить дорогу? Задание по ПДД с велосипедистом

Велодорожки – относительно новая для Украины зона дорожного движения и не все водители хорошо знакомы с соответствующими требованиями ПДД. Сможете ли вы дать правильный ответ на задачу, включающую в себя велодорожку?

Видео дня

Именно такую задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В ней предлагается ответить, кто из участников дорожного движения должен пропустить других во время движения по улице, на которой оборудована велодорожка.

Кто должен уступить дорогу? Задание по ПДД с велосипедистом

Итак, мы видим прямой участок улицы, который пересекает велосипедная дорожка. По обе стороны к этому пересечению приближаются два автомобиля – белый и синий. При этом по велодорожке движется велосипедист, который намерен переехать на другую сторону улицы. Кто из них должен уступить дорогу и почему?

Вариантов ответа два:

  1. уступить должны водители автомобилей;
  2. уступить должен велосипедист.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует вспомнить раздел 6 действующих Правил дорожного движения. В частности, пункт 6.5 содержит следующее требование: "Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге".

Таким образом, в данной ситуации именно велосипедист должен подождать, пока автомобили проедут мимо. А верным вариантом ответа является второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил объезда препятствия на подъеме дороги.

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