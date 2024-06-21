Обязаны ли вы пропустить встречное авто? Тест на знание ПДД

Иногда авто может сломаться прямо на дороге и создать дополнительные препятствия другим водителям. Конечно, действующие ПДД это учитывают и регулируют объезд таких препятствий. Сможете ли вы припомнить все соответствующие требования?

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В TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" вышла задача по этой теме. Она предлагает вам поставить себя на место водителя. Итак, вы находитесь за рулем едущей по склону машины. Впереди вас стоит сломанный автомобиль, а по встречной полосе движется еще одно транспортное средство.

Обязаны ли вы будете пропустить встречную машину в этой ситуации? Попытайтесь ответить, да или нет, и объяснить, какими правилами вы руководствовались при формулировании своего ответа. Теперь переходите к правильному ответу.

В данной ситуации важно обратить внимание на знак "Крутой подъем", регулирующий движение в вашей полосе. В соответствии с Правилами дорожного движения он отдает преимущество при разъезде вам, ведь это вы двигаетесь вверх. Именно водитель, двигающийся вверх, имеет приоритет, независимо от того, на чьей стороне возникло препятствие.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, где нужно было определить, в какую сторону разрешено повернуть водителю.

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