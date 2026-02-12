Кто должен дать дорогу? Задание по ПДД

Регулярное решение тестов по правилам дорожного движения – важный элемент безопасного вождения. Такие задания помогают лучше усвоить нормы ПДД и быстрее ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Тесты развивают внимательность, логическое мышление и умение анализировать обстоятельства за несколько секунд.

А главное – знания, полученные во время практики, непосредственно влияют на вашу безопасность и безопасность других участников движения. Поэтому попробуйте определить, кто должен дать дорогу в этой ситуации.

Кто должен уступить дорогу в этой ситуации?

водитель синего автомобиля; водитель желтого автомобиля.

Объяснение

Есть перекресток и два автомобиля: синий поворачивает налево, а желтый на перекрестке выполняет разворот. Обращаем внимание на зеленый сигнал светофора, который позволяет обоим водителям выполнить свои маневры. Левые указатели поворота у обоих включены – значит, с этим все в порядке.

Для многих это может быть неочевидным, но преимущество в этой ситуации имеет именно водитель желтого автомобиля. В соответствии с пунктом 10.4 Правил дорожного движения, водитель, выполняющий поворот налево, обязан уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот.

Таким образом, водитель синего автомобиля, поворачивая налево, должен сначала дать водителю желтого автомобиля завершить разворот, если тот начал его первым. Следовательно, уступает водитель синего автомобиля.

Правильный ответ – 1.

