Кто должен дать дорогу? Задание по ПДД

Препятствие на проезжей части дороги не только сужает пространство для движения, оно еще и создает дополнительную опасность для водителей. Именно поэтому водители должны объезжать такие препятствия в строгом соответствии с требованиями ПДД.

Насколько хорошо вы их помните, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим красное и зеленое авто, которые оказались перед участком, где проводятся дорожные работы. Вам нужно определиться, кто при этом должен уступить дорогу:

водитель красного автомобиля; водитель зеленого автомобиля.

Как видим из условий задачи, из-за наличия препятствия траектории движения двух машин пересекаются, а значит один из водителей должен пропустить другого. При этом красная машина движется по полосе, в которой ведутся дорожные работы. Сразу хочется ответить, что, раз препятствие находится на ее пути, значит именно водитель красного авто и должен пропустить своего визави.

Впрочем, решая эту задачу, нужно учесть один важный момент: на проезжую часть кроме обычной белой разметки нанесена также временная – она имеет желтый цвет. А временная разметка, согласно ПДД, имеет преимущество перед постоянной.

Если присмотреться к этой разметке внимательнее, то можно заметить, что водитель красного автомобиля, минуя препятствие, продолжит движение в своей полосе в отличие от водителя зеленого – тому придется перестраиваться. А здесь нужно руководствоваться пунктом 10.3 действующих ПДД, который указывает, что в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Следовательно получается, что водитель зеленого авто, хоть и движется прямо, все же меняет полосу движения. А значит он должен пропустить красную машину – ее водитель физически поворачивает, но фактически остается в своей полосе движения. Правильным в этой задаче является второй вариант ответа.

