Кто должен дать дорогу? Задание по ПДД

Неожиданное препятствие на пути может поставить водителей в ситуацию, когда кому-то придется уступать дорогу. Хорошо ли вы помните, как действующие ПДД регулируют порядок проезда авто в подобных ситуациях?

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Чтобы проверить себя, воспользуйтесь задачей, которую опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В ее условиях мы видим зеленое и красное авто, которые движутся параллельно, но перед ними появляется препятствие в виде ремонтных работ на дорожном покрытии. Кто в этой ситуации должен уступить дорогу? Вариантов только два:

водитель зеленого автомобиля; водитель красного автомобиля.

Начнем с того, что обратим внимание на то, как организовано движение в условиях задачи. Дорога, на которой встретились два автомобиля, имеет по три полосы движения в одном направлении. Автомобили, изображенные в условиях задачи, приближаются к участку, где на средней полосе проводятся дорожные работы. Они обозначены соответствующим дорожным знаком (1.37) и делают этот участок недоступным.

Теперь нужно отметить, какую дальнейшую траекторию выбрали для себя водители. Так водитель красного авто намерен съехать со средней полосы в левую, а водитель зеленого – из левой полосы в крайнюю правую.

Теоретически, можно подумать, что водитель красного авто должен уступить дорогу, ведь он движется по полосе, на которой находится препятствие. Но на самом деле это не так. Если бы водитель зеленого авто не выполнял запланированный маневр, а двигался прямо, тогда водитель красной машины действительно должен был бы ему уступить, поскольку он перестраивается в полосу своего визави, тогда как тот продолжает движение по неизменной траектории. Но поскольку водитель зеленого также перестраивается, то пользоваться нужно правилами для одновременного перестроения.

Соответствующие пункты ПДД требуют, чтобы в такой ситуации уступил водитель транспортного средства, находящегося справа. По сути, это частный случай правила препятствия справа. Согласно этому правилу преимущество имеет водитель красного авто – с правой стороны от него препятствия нет.

Следовательно, уступить в этой ситуации должен водитель зеленой машины. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно определить, кто из водителей разворачивается с нарушением правил.

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