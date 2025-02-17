Крупнее Tiguan: недорогой кроссовер VW для семьи показали официально. Фото

Новый кроссовер VW Atlas 2026 модельного года официально рассекречен как практичный недорогой автомобиль для большой семьи. Дизайн показывали ранее на фото, а теперь у долгожданной модели не осталось секретов.

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Новый Volkswagen Atlas 2026 модельного года также известен как VW Teramont. Именно с таким именем автомобиль готовится к выходу на китайский рынок в ближайшее время, сообщает Autohome.

Вдобавок кроссовер Volkswagen получил приставку Pro в названии. Однако изменилось не только имя, но и внешность модели Volkswagen Teramont Pro 2026. Частично машину показали ранее на первых фото, а теперь рассекретили полностью.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получил знакомую внешность в стиле других автомобилей бренда, хотя на предшественника почти не похож. Это самый крупный кроссовер бренда (5158 мм в длину) – намного больше популярного VW Tiguan.

Цена VW Atlas в США до обновления – от 38 000 долларов. Но в Китае новая модель будет еще дешевле, хотя цену пока не объявили. Самый доступный вариант предложат покупателям с 213-сильным двигателем.

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