Новая доступная модель Audi вызвала настоящий ажиотаж

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года получилась довольно доступной машиной. Это долгожданный автомобиль принципиально новой линейки. Модель уже вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Motor1 стало известно, что новая AUDI E5 Sportback собрала 10 000 заказов спустя полчаса после старта приема заявок. Это первый автомобиль удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Автомобиль получил низкую цену. Прайс стартует с 32 800 долларов.

Для таких моделей в немецкой компании выделили отдельный бренд AUDI. С названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные.

