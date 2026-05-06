Копия Toyota RAV4 вышла на рынок под брендом Suzuki. Фото

Кроссовер Suzuki Across 2026 года опять оказался копией недорогой модели Toyota RAV4. Автомобиль вышел на рынок в топовом исполнении с самой мощной силовой установкой.

Про модель Suzuki Across 2 поколения стало известно Motor.es. Автомобиль уже показали на официальных фото после дебюта. Это копия гибрида Toyota RAV4 6 поколения. Производители не впервые сотрудничают ради создания общих машин.

Ожидалось, что кроме логотипов Suzuki, дизайн немного изменят (бамперы и светотехника). Однако автомобили выглядят идентично. Стилистически новый Across основан на базе внедорожной модификации Toyota RAV4 Woodland (на некоторых рынках такой автомобиль известен под именем Toyota RAV4 Adventure).

Плагин-гибрид Suzuki Across подготовили с топовой силовой установкой мощностью 300 л.с. и полным приводом. Автомобиль способен преодолеть до 130 км исключительно на электротяге.

Цена Suzuki Across 2026 года в Европе – чуть более 52 000 евро.

