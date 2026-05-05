Mazda придумала новый кроссовер дешевле RAV4: каким он будет

В сегменте кроссоверов Mazda видит для себя самый большой успех. И у компании много подобных моделей. Но производитель придумал еще одну – новинка окажется дешевле Toyota RAV4.

Первые подробности про новую Mazda CX-40 стали известны Carscoops. Эту торговую марку компания уже зарегистрировала в США. Очевидно, что имя автомобиля намекает на габариты и позиционирование – компактнее и дешевле Mazda CX-50.

Кстати, последняя модель очень понравилась покупателям. В США, на ключевом авторынке мира, модель Mazda CX-50 по итогам 2025 года продали в количестве 110 345 экземпляров. При этом более 37% пришлись на гибридную модификацию, которую покупатели оценили за экономичность.

Самый дешевый кроссовер Mazda CX-50 с ценой от 30 000 долларов в базовом исполнении занял почти 52% продаж.

Гибридную силовую установку разработала Toyota. Такой кроссовер оснастили бензиновым двигателем объемом 2,5 л и тремя электромоторами (суммарная отдача 219 л.с.). Но в Mazda самостоятельно откалибровали силовую установку. В стандарте – полный привод. Расход топлива гибрида Mazda CX-50 – около 6 л/100 км.

