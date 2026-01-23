Кому разрешено вернуть? Тест на знание ПДД

Дорожные ситуации на перекрестках нередко кажутся простыми только на первый взгляд. Светофор разрешает движение, знаки указывают другое, а водитель должен за секунды принять правильное решение. Именно такие моменты чаще всего становятся причиной ошибок, штрафов и опасных маневров.

Эта задача наглядно показывает, как легко запутаться, если не учесть все элементы организации движения. Проверим, действительно ли вы хорошо ориентируетесь в правилах дорожного движения. Кому разрешено повернуть?

Какой водитель может выполнить задуманный поворот?

Только водитель серого автомобиля; Только водитель красного автомобиля; Оба водителя могут выполнить поворот; Оба водителя не могут выполнить поворот.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля: серый планирует поворот направо, а красный – налево. Перекресток оборудован светофорами. Сейчас на основной секции светофора горит красный сигнал, запрещающий движение, но в дополнительной секции включена зеленая стрелка, позволяющая движение в указанном направлении.

Это направление не подходит водителю красного автомобиля, следовательно он однозначно останавливается и ждет зеленого сигнала на основной секции светофора.

Теперь рассмотрим ситуацию водителя серого автомобиля. Зеленая стрелка светофора позволяет ему повернуть направо. Однако, кроме светофора, на этом перекрестке установлены и дорожные знаки. Знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги" в этой задаче роли не играют, поскольку они определяют лишь порядок разъезда, а не разрешенные направления движения.

Зато знак 4.1 "Движение прямо" четко запрещает любые другие маневры, кроме движения прямо. В результате возникает противоречие: сигнал светофора позволяет водителю серой машины выполнить поворот направо, а дорожный знак это запрещает.

Ответ дает пункт 8.3 Правил дорожного движения Украины, где указано, что сигналы светофора имеют преимущество над дорожными знаками приоритета – такими как "Главная дорога" или "Направление главной дороги". Однако требования приказных знаков, в частности знака 4.1 "Движение прямо", светофор не отменяет.

Следовательно, на этом перекрестке разрешено только движение прямо, и ни один из водителей не имеет права выполнить поворот.

Правильный ответ – вариант №4: оба водителя не могут выполнить поворот.

