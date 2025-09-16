Кому разрешено двигаться дальше? Непростой тест по ПДД

Появление на дороге регулировщика – ситуация не слишком частая. Тем регулярнее нужно напоминать себе положения ПДД, которые упорядочивают движение в соответствии с его жестами.

Проверьте, как хорошо вы помните нужные правила, с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим регулировщика, который стоит на перекрестке, разведя руки в стороны. Перед ним мы видим желтое авто, водитель которого планирует повернуть налево, и белую машину, которая поворачивает в правую сторону. А с правой стороны к регулировщику подъезжает мотоциклист, который хочет пересечь перекресток прямо. Кому из водителей в этой ситуации разрешается продолжить движение. Вот какие есть варианты ответа на эту задачу:

только мотоциклисту; только водителю желтого автомобиля; только водителю белого автомобиля; водителям желтого и белого авто; всем движение запрещается.

Перекресток, на котором сложилась описанная в задаче ситуация, является регулируемым – он оборудован светофором. На нем горит зеленый свет для белого и желтого авто, что позволяет им продолжать движение во всех направлениях. Следовательно, для мотоциклиста должен был бы быть включен красный сигнал.

Однако, согласно пункту 8.3 действующих ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. А значит, чтобы решить данную задачу, нужно вспомнить, что означает поза регулировщика с разведенными в стороны руками.

В соответствии с пунктом 8.8 Правил, при таком сигнале:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

То есть получается, что жест регулировщика, хоть и противоречит светофору, а все же запрещает движение белому и желтому авто. И при этом позволяет мотоциклисту проехать этот перекресток. Даже несмотря на красный свет, который горит для него.

Таким образом, правильным является первый вариант ответа. Проехать данный перекресток может только мотоциклист.

