Кому разрешена самая высокая скорость: тест на знание ПДД

Соблюдение скоростного режима за рулем – это не только страховка себя от лишних штрафов, но и залог безопасности на дороге. Но хорошо ли вы помните требования ПДД к тому, где и на сколько должна ограничиваться скорость?

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Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, кому из участников ситуации разрешается двигаться с наибольшей скоростью.

На картинке с условиями задачи мы видим мопед, за которым в том же направлении едет автобус со знаком "Дети" под лобовым стеклом. А навстречу им движется легковушка. Кто из них может развить наибольшую скорость? Вариантов ответа три:

мопед; автобус; легковой автомобиль.

Прежде всего учтем, что все три транспортных средства в этой задаче движутся прямо. И присмотримся к каждому из них более детально.

Проще всего определить максимальную разрешенную скорость для легкового авто. Ее мы видим в виде знака, наклеенного на его заднее стекло. Такой знак можно увидеть на транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость больше указанной, или на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем менее двух лет. В данном случае эта максимальная скорость составляет 70 км/ч. Зафиксируем эту цифру.

Далее перейдем к мопеду и автобусу. Выяснить, какая скорость им разрешена, поможет один и тот же пункт действующих ПДД. А именно пункт 12.6. Он определяет, что вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:

автобусам, осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч.

В условиях задачи мы видим именно автобус, перевозящий детей, на что указывает соответствующий знак, и мопед, которые движутся за пределами населенного пункта. Первый может передвигаться со скоростью 80 км/ч, а второй – 60 км/ч. Легковушка, напомним, не может превышать скорость 70 км/ч.

Итак, путем простого сравнения приходим к выводу, что с наибольшей скоростью здесь может двигаться водитель автобуса. Правильным является второй вариант ответа на этот тест.

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