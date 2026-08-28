Кому и куда разрешено проехать? Тест на знание ПДД

Не всегда водитель на дороге может выполнить задуманный им маневр. Чтобы правильно разобраться с условиями, которые могут помешать, нужно хорошо разбираться в действующих ПДД. А проверить свои знания поможет интересный тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На этот раз перед нами перекресток, на котором оказались зеленая и синяя машины. Водитель синей машины поворачивает налево, а водитель зеленой намеревается совершить разворот. Ваша задача – определить, кто из них может выполнить задуманный маневр. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

водитель зеленого автомобиля; водитель синего; оба нарушат правила; оба не нарушат правила.

Конечно, анализ ситуации нужно начинать с дорожных знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" нас сейчас не интересует, поскольку нам не нужно устанавливать порядок разъезда. А вот другие знаки указывают направление движения по полосам и сильно влияют на то, куда могут повернуть наши водители.

Водителю зеленой машины, находящемуся в крайней левой полосе, знак указывает поворачивать налево. Но здесь нужно добавить, что разворот в таком случае также не запрещается. А вот водителю синей машины разрешен как поворот налево, так и проезд прямо.

Впрочем, знаки, расположенные над дорогой, – не единственные, которые водители видят перед собой. На дороге также установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Поскольку этот знак имеет желтый фон, он считается временным. При этом он противоречит двум предыдущим. Так как же правильно поступить водителю в такой запутанной ситуации?

Здесь нужно вспомнить пункт 8.2 действующих ПДД. Согласно ему, дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками. А это означает, что ни водитель зеленого, ни водитель синего автомобиля не имеют права повернуть налево в этой ситуации. В то же время знак "Поворот налево запрещен" не запрещает выполнить разворот.

Соответственно, водитель зеленого автомобиля может выполнить задуманный маневр, в отличие от водителя синего. То есть правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто проедет перекресток первым, а кто — последним.

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