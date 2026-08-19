УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кто проедет первым, а кто — последним? Тест на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Тест по ПДД
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

На схеме изображен нерегулируемый перекрёсток, к которому одновременно подъехали четыре автомобиля. Желтый собирается повернуть налево, а красный, синий и зеленый продолжают движение прямо.

Однако определить очередность проезда только по направлению движения машин не получится – нужно внимательно присмотреться к дорожным знакам. Какой автомобиль проедет первым, а какой  – последним?

Тест по ПДД.

Какой автомобиль проедет первым, а какой – последним?

  1. Синий и красный – первыми, зеленый – последним.
  2. Синий и красный – первыми, желтый – последним.
  3. Желтый – первым, зеленый – последним.
  4. Желтый – первым, синий – последним.
  5. Красный – первым, синий – последним.
  6. Красный – первым, зеленый – последним.

Пояснение

Перекресток нерегулируемый, однако установлены знаки приоритета и табличка, указывающая направление главной дороги. На главной дороге находятся жёлтый и красный автомобили, поэтому они имеют преимущество перед синим и зелёным.

Чтобы определить, кто из них тронется первым, нужно применить правило препятствия справа. Желтый автомобиль находится справа от красного, поэтому водитель красного автомобиля должен его пропустить.

Итак, жёлтый проезжает первым, а красный – вторым.

С синим и зеленым автомобилями ситуация сложнее. На первый взгляд может показаться, что между ними также нужно применить правило "правой руки". Но зеленый автомобиль выезжает со стоянки, то есть с прилегающей территории.

Водитель, выезжающий с прилегающей территории на дорогу, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. Поэтому зелёный автомобиль не имеет преимущества перед синим и должен пропустить его.

Правильный ответ

Вариант №3: желтый автомобиль проедет первым, а зеленый – последним.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, в котором вам нужно определить водителя-нарушителя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

ПДДавтотесты
Редакционная политика