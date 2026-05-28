Кому должен уступить дорогу водитель серого авто? Тест по ПДД

Представьте, что вы за рулем серого автомобиля подъехали к перекрестку и собираетесь повернуть налево. При этом с левой стороны вам наперерез движутся прямо трамвай и синяя легковушка, а с правой – велосипедист. Кому вы должны дать дорогу, согласно требованиям ПДД?

Именно таковы условия теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". И вот какие варианты ответа на эту задачу предлагаются вам:

только трамваю; трамваю и велосипедисту; только велосипедисту; трамваю и синему автомобилю; должен дать дорогу всем; не должен давать дорогу никому.

Итак, водитель серого авто, подъехав к перекрестку, сигнализирует о намерении повернуть налево, соответствующим световым указателем. Это важно – о поворотниках забывать нельзя.

Первое, на что всегда нужно обращать внимание на перекрестке, это средства регулирования – светофор и знаки приоритета. Светофора в нашей ситуации нет, знаков также. А это значит, что перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. А значит, здесь действуют базовые фундаментальные правила ПДД.

Разъехаться на таком перекрестке поможет пункт 16.12. Он довольно обширный, но среди его требований есть требование уступить тому, кто приближается с правой стороны. Это так называемое правило препятствия справа. Но и здесь есть свое исключение – трамвай на таком перекрестке всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от того, куда именно он едет. Итак, сразу можем отметить, что водитель серого автомобиля точно должен уступить трамваю.

Далее разбираемся с велосипедистом. Некоторые ошибочно считают, что велосипед – это второстепенный вид транспорта, который должен всех пропускать. Но это грубая ошибка, ведь велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения. А поскольку мы только что выяснили, что это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог и здесь действует правило препятствия справа, то велосипедист имеет преимущество перед водителем серого автомобиля, поскольку находится он от него как раз таки с правой стороны. Следовательно, трамвай и велосипедист одновременно проедут этот перекресток перед серой машиной, ведь их траектории не пересекаются.

В жизни, скорее всего, вместе с ними двинется и синяя машина, ведь ее водителю нет смысла ждать, пока водитель серого автомобиля пропускает трамвай и велосипедиста. Однако по этому же правилу препятствия справа водитель синего автомобиля все же должен дать дорогу водителю серого.

Итак, если строго руководствоваться требованиями ПДД, на этом перекрестке водитель серого авто должен уступить трамваю и велосипедисту. Правильным является второй вариант ответа.

