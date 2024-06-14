Кому должен уступить дорогу водитель красного авто: задача по ПДД

Умение правильно менять полосу во время движения – один из основных навыков водителя. Поэтому очень важно четко соблюдать требования ПДД в этой сфере. Но как хорошо вы их помните?

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Непростая задача на перестраивание появилась в телеграмм канале "За! Правилами". По условиям задачи водитель красного легкового авто хочет перестроиться из крайнего правого в крайний левый ряд, но слева от него двигаются белый автомобиль и грузовик. При этом белый автомобиль планирует поворачивать направо. Кому из них должен уступить дорогу красный автомобиль, чтобы выполнить запланированный маневр?

Вариантов ответа предлагается четыре:

только белому авто; только грузовику; должен дать дорогу обоим; не должен давать дорогу никому.

Вспомните правила, регулирующие безопасную смену полосы движения и сформулируйте для себя правильный ответ. Далее выберите подходящий вариант и переходите к пояснению.

Итак, действующие Правила дорожного движения требуют, чтобы водитель дал дорогу транспортному средству, в полосу которого он планирует перестроиться. При одновременной перестройке дорогу должен дать находящийся слева водитель. Таким образом, по условиям задачи, водитель правого авто должен уступить дорогу только грузовику. Правильный ответ – второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было установить, какой из водителей нарушает правила на повороте.

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