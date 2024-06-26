Кому должен уступить дорогу водитель авто: сложная задача по ПДД с трамваем и велосипедом

ПДД должны знать не только водители авто, но и все остальные участники дорожного движения. Это касается и пешеходов, и велосипедистов.

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На дороге ежеминутно возникают ситуации, требующие быстрого принятия решений. От правильной реакции на них зависит ваша безопасность, поэтому Telegram-канал За!Правилами поделился тестовой задачей, которая поможет подготовиться к настоящим дорогам.

Кому должен дать дорогу водитель белого автомобиля?

А. Трамваю;

Б. Трамваю и велосипедисту;

В. Только велосипедисту;

Г. Трамваю и синему автомобилю;

Д. Не должен давать дорогу никому;

Э. Должен дать дорогу всем.

Обратите внимание, поскольку на изображении нет ни светофоров, ни регулировщика, ни знаков приоритета, этот перекресток нерегулируемый, а дороги равнозначные.

Транспортные развязки могут быть чрезвычайно запутанными, особенно когда речь идет о перекрестке с трамвайными путями. Поэтому следует запомнить, что трамваи имеют приоритет во многих дорожных ситуациях.

Например, согласно правилу 16.12 на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

Однако ввиду правила правой руки, которое говорит о том, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа автомобилям, можно сделать вывод, что водитель белого авто в этой ситуации не должен пропускать водителя синего авто.

Чтобы понять, должен ли велосипедист уступать дорогу водителю белого авто, следует вспомнить правило 16.2.

16.2 На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Следовательно, водитель белого авто должен дать дорогу велосипедисту.

Правильный ответ

Поскольку водитель белого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и велосипедисту, но не должен пропускать водителя синего авто, правильный ответ Б.

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