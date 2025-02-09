Кому должен дать дорогу водитель зеленого авто: задача по ПДД

Заезд и выезд на прилегающую территорию – важный маневр, который все участники дорожного движения должны выполнять правильно и безопасно. Но насколько хорошо вы знаете соответствующие пункты ПДД ?

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Для самопроверки воспользуйтесь задачей, опубликованной YouTube-каналом "За! Правилами". В ней нужно дать ответ, кому должен дать дорогу водитель зеленого автомобиля в заданной ситуации.

Перед собой мы видим дорогу с двухсторонним движением, оборудованную велосипедными дорожками с двух сторон. По дороге навстречу друг другу двигаются белое и зеленое авто, водители которых хотят свернуть на одну и ту же стоянку. Для водителя белого авто это будет поворот направо, а зеленого – налево. У них на пути есть два препятствия – велосипедист, который передвигается прямо по велодорожке, и девушка, которая переходит выезд со стоянки.

Вот варианты ответов на вопрос, кому должен уступить в такой ситуации водитель зеленой машины:

только белому автомобилю; пешеходу и велосипедисту; только велосипедисту; велосипедисту и белому авто; должен дать дорогу всем; не должен давать дорогу никому.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить пункт 10.2 действующих ПДД. Он утверждает, что, выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги – велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает. Согласно этому пункту, уступить дорогу велосипедисту и девушке-пешеходу должны оба водителя.

Теперь осталось выяснить, кто из двух водителей в этой ситуации будет иметь приоритет на дороге. Здесь уже необходимо руководствоваться пунктом 10.4 ПДД. А тот предполагает, что водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам .

Согласно этому пункту, на выезде с прилегающей территории дорогу должен дать водитель, который поворачивает налево. Таким образом, преимущество в этой ситуации имеет белый автомобиль. А водителю зеленой машины придется дать дорогу всем изображенным участникам дорожного движения. Таким образом правильным является 5 вариант ответа.

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