Долгожданная недорогая модель Honda появилась на дороге. Фото

Скоро Honda вернет в производство недорогую модель спортивного сегмента Prelude. Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки. Долгожданную новинку впервые показали на дороге.

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Ранее концепт-предвестник Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений. Autocar показал новую Honda Prelude 2025 на фото в ходе дорожных испытаний.

Новая Honda Prelude 2025 рассматривается как гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с. Интересно, что кроме привычного в гибридных системах вариатора, производитель предложит также механическую КПП.

По размерам машина немного крупнее Mazda MX-5. Скоро автомобиль рассекретят во всех подробностях.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Honda полностью рассекретили на фото до премьеры.