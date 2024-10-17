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Долгожданная недорогая модель Honda появилась на дороге. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,2 т.
Honda Prelude

Скоро Honda вернет в производство недорогую модель спортивного сегмента Prelude. Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки. Долгожданную новинку впервые показали на дороге.

Видео дня

Ранее концепт-предвестник Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений. Autocar показал новую Honda Prelude 2025 на фото в ходе дорожных испытаний.

Новая Honda Prelude 2025 рассматривается как гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Honda Prelude

Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с. Интересно, что кроме привычного в гибридных системах вариатора, производитель предложит также механическую КПП.

По размерам машина немного крупнее Mazda MX-5. Скоро автомобиль рассекретят во всех подробностях.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Honda полностью рассекретили на фото до премьеры.