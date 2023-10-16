Классический бюджетник VW Beetle без пробега продали по цене Touareg. Фото

VW Beetle – классический бюджетный автомобиль немецкого бренда. Эта модель всегда была дешевой. Но недавно один такой экземпляр почти без пробега продали по цене Volkswagen Touareg.

О необычной сделке на аукционе сообщает Motor1. За этот Volkswagen 1303LS Beetle Karmann 1979 года заплатили более 60 000 долларов. Чем обусловлен такой ажиотаж на аукционе?

Дело в том, что у машины почти нет пробега. На одометре – 2 мили (или 3,2 км). Возможно, классического Beetle с меньшим пробегом просто не существует на этой планете.

Видео дня

К автомобилю прилагается вся оригинальная документация – это всегда повышает стоимость лота, когда речь идет о классических машинах. Среди бумаг есть пустой журнал технического обслуживания. Записей в нем нет, ведь на машине не ездили. Кабриолет простоял на месте 44 года.

Внешне, если не учитывать большое количество пыли, машина в хорошем состоянии. Но технически над ней придется поработать. За более чем четыре десятилетия простоя агрегатам нанесен урон, необходимо "оживить" двигатель, заменить все прокладки и уплотнители и выполнить множество других процедур.

Ранее OBOZ.UA сообщал о прекращении производства самой доступной модели Volkswagen.