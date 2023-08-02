Китайцы создали дешевую пародию на самую дорогую Tesla. Фото

Китайцы создали пародию на грузовик Tesla Semi – это самая дорогая модель американской компании. Но большой электромобиль JAC Motors окажется дешевле. Машину уже поймали на фото.

Видео дня

О находке сообщает Motor1. Электрический китайский грузовик JAC показали на фото на прицепе. Кузов покрыт камуфляжной пленкой, поэтому мелкие детали незаметны. Однако машину также показали и вовсе без камуфляжа.

В продажу новинка еще не поступила. Однако уже видно, что дизайн Tesla Semi скопирован почти полностью. У JAC (название китайского грузовика неизвестно) похожий обтекаемый силуэт с сильно наклоненной кабиной, высокое ветровое стекло, узкие фары и в целом плавные формы для обеспечения подходящей аэродинамики.

Технических подробностей не опубликовали. Однако есть информация, что электрокар JAC получит комплекс продвинутых систем безопасности.

Грузовик Tesla Semi еще не поступил в серийное производство. Модель анонсировали уже давно, но сейчас все еще продолжаются испытания модели. Сроки выхода на рынок несколько раз откладывали.

Ожидается, что запас хода составит 800 км. Ориентировочная цена – 250 000 долларов. Semi станет самым дорогим электромобилем Tesla. Новый JAC окажется дешевле.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о гибридном кроссовере, который разработали в Китае. Модель получила невысокую цену.