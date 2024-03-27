Китайцы предложили дешевую альтернативу внедорожникам Toyota и Land Rover

Внедорожник Haval Dargo 2 поколения показали на фото. Модель претерпела масштабное обновление. Автомобиль 2024 года позиционируют как дешевую альтернативу внедорожникам Toyota, Ford и Land Rover.

Изображения появились на сайте Autohome. Кузов модели изменился не кардинально, но на фото Haval Dargo 2024 видно, что много изменений произошло в передней части. Появилась увеличенная решетка и новый бампер.

Бампер заменили и сзади. Линия остекления стала сложнее. Обновление сопроводили стильными колесными дисками и новыми цветами кузова.

Бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 л работает в составе гибридной силовой установки, которая выдает 378 л.с. В оснащении есть девять режимов работы. Привод, разумеется, полный.

Цена Haval Dargo 2024 года (также модель известна как Haval Big Dog Hi4) – около $25 000.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в продажу готовятся отправить очень дешевый кроссовер от Volkswagen с практичным салоном и современным дизайном.