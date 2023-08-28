Китайцы показали недорогой семейный автомобиль в стиле Range Rover. Фото

Китайцы показали недорогой семейный автомобиль – электрический минивэн Maxus Dajia 7 от концерна SAIC. Несмотря на выбранный формат кузова, многими элементами автомобиль напоминает премиальные внедорожники Range Rover.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Тонкие полоски дневных ходовых огней, Т-образные фары, особый дизайн задних фонарей, выкрашенные в черный цвет стойки крыши, стремительные горизонтальные линии и аккуратный хромированный декор – очевидные отсылки к Range Rover.

Однако британскую модель новый электромобиль Maxus Dajia 7 не копирует. Длина кузова составляет 4907 мм при колесной базе в 2975 мм, ширина – 1885 мм, а высота равна 1768 мм.

В списке оснащения – три дисплея на передней панели, электропривод сдвижных дверей, панорамная крыша, камеры кругового обзора, холодильник, системы автоматического торможения и контроля разметки. За доплату возможна установка камер вместо наружных зеркал заднего вида.

Минивэн Maxus Dajia 7 оснащен электромотором мощностью 245 л.с. На выбор предложат электрокары с батареями емкостью 77 и 90 кВтч. Запас хода – от 527 до 605 км. Цена базовой модификации – 36 100 долларов.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом китайском электромобиле всего за 5000 долларов.